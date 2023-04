Gala

Caroline Beil denkt ans Auswandern

Hamburg (ots)

Ein Haus im Grünen vor den Toren Berlins: In diesem Idyll ist Caroline Beil, 56, mit ihrem Mann, Kieferchirurg Philipp Sattler, 40, und den beiden Kindern glücklich - trotzdem zieht es sie in die Ferne. "Wir haben so viele Ideen im Kopf", sagt die Schauspielerin im Interview mit der aktuellen GALA (EVT 13. April). "Wir lieben warmes Wetter, Deutschland muss es also nicht immer sein." Bei der Wahl der neuen Wunschheimat gibt es allerdings noch Diskussionsbedarf zwischen den Ehepartnern. Caroline Beil: "Ich finde Südfrankreich schön." Philipp Sattler: "Bei mir wäre es Italien."

