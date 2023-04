Gala

Riccardo Simonetti träumt von einem eigenen Museum

Hamburg (ots)

Lockenmähne, Glitzerklamotten, Federboa - ausgefallene Garderobe ist das Markenzeichen von TV-Star Riccardo Simonetti, 30. In der aktuellen GALA (EVT: 5.4.2023) erzählt er, dass er zwar voriges Jahr mit seinem Freund Steven zusammengezogen sei, seine alte Wohnung aber behalten habe, "um meine Klamotten dort zu lagern. Irgendwann gebe ich alles vielleicht mal in ein Museum. Das ist doch ein toller Gedanke, wenn ich mir in 50 Jahren angucken kann, was ich mit 20 und 30 getragen habe", so Simonetti zu GALA.

