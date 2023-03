Gala

Lena Gercke: Zwei Kinder sind eine "Belastungsprobe" für die Liebe

Hamburg (ots)

Im Dezember bekam sie Tochter Lia, nun meldet sich Lena Gercke, 35, zurück aus der Babypause. In GALA (EVT: 23.3.23) spricht sie darüber, wie sich ihr Alltag verändert hat. "Es ist eine Belastungsprobe, man kommt an seine persönlichen Grenzen. Das macht etwas mit dir und mit der Beziehung. Das Wichtigste ist, nicht alles auf die Goldwaage zu legen und nicht ständig abzumessen, wer am meisten für wen macht." Gercke ist seit vier Jahren mit dem Regisseur Dustin Schöne zusammen, Tochter Zoe ist zweieinhalb.

Gercke gewann mit 17 Jahren die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel", inzwischen ist sie nicht nur Model, sondern auch Moderatorin und Unternehmerin. Ihr Vater, der 2018 verstorbene Unternehmer Uwe Gercke, habe sie bei ihren ersten Schritten als Chefin ihrer eigenen Marke LeGer unterstützt. Was sie von ihm gelernt hat? "Dass man nicht ,bossy' sein muss, um ein Unternehmen zu führen."

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell