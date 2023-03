Gala

Benno Fürmann verrät, wie seine Traumfrau sein soll

Hamburg (ots)

Nach einer längeren Solo-Zeit ist Schauspielstar Benno Fürmann, 51, jetzt bereit für eine Partnerschaft. "In meinen Zwanzigern und Dreißigern hatte ich die Tendenz, mein Bündel schnell zu packen und weiterzuziehen", sagt er im GALA-Interview (Heft 11/2023, ab 9. März im Handel). "Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich aber, dass wir Menschen einander brauchen. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mein Leben langfristig mit jemandem teilen möchte." Und er verrät auch, was eine Frau haben muss, die ihm gefällt. Fürmann: "Ich finde Humor, Sinnlichkeit und Intelligenz sehr anziehend. Und Großzügigkeit - im Sinne von Nachsicht auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen. Ständig in teure Restaurants müsste sie mich nicht einladen."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell