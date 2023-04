Gala

Für Sylvie Meis ist die neue Partnerin ihres Ex eine "gute Freundin"

Hamburg (ots)

Moderatorin und Unternehmerin Sylvie Meis schwärmt im Interview mit der aktuellen GALA (EVT 13. April) von der Freundin ihres Ex-Ehemanns Rafael von der Vaart: "Estavana ist eine super tolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere." Vor zehn Jahren wurden Sylvie und Rafael geschieden, seit sieben Jahren ist er mit Profihandballerin Estavana Polman liiert; die beiden haben eine kleine Tochter. "Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind", so Sylvie Meis weiter. "Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians Geburtstag zusammen feiern." Damian, der Sohn von ihr und Rafael, ist inzwischen 16 Jahre alt und lebt bei seinem Vater in Dänemark, um dort seine Fußballkarriere voranzutreiben. Im Februar trennte sich Sylvie Meis von ihrem zweiten Ehemann, Künstler Niclas Castello - und findet auch in diesem Zusammenhang lobende Worte für Estavana und Rafael. "Sie haben sich als Erste bei mir gemeldet, als sie von meiner Trennung von Niclas erfahren haben. Auch ihn haben sie angerufen. Das ist ein Familiengefühl. Estavana hat es möglich gemacht. Wir sind richtig gute Freundinnen."

