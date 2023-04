Gala

Jessica M'Barek: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei"

Hamburg (ots)

Ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit erfüllen sich Schauspielstar Elyas M'Barek, 40, und seine Frau im Big Apple den Traum vom gemeinsamen Leben: Sie sind gerade in eine Wohnung im neuen New Yorker In-Viertel Dumbo gezogen. "Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt", erzählt Jessica M'Barek, 35, die als Model und Schauspielerin erfolgreich ist, im GALA-Interview (Heft 18, EVT 27. April). Auch ihren Lieblingsort in der Metropole habe sie Elyas schon gezeigt: das "Nitehawk Cinema" in Williamsburg. "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren."

