Münchener Verein Versicherungsgruppe

CEO Dr. Rainer Reitzler ist "Persönlichkeit des Jahres"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, ist im Rahmen der jüngsten Preisverleihung der Makler Champions 2020 zur "Persönlichkeit des Jahres" ausgezeichnet worden. Die Ehrung übernahm Bernhard Rudolf, Chefredakteur des Versicherungsmagazins. Die Fachzeitschrift hat gemeinsam mit der Analysegesellschaft Service Value GmbH die Ergebnisse ihrer jährlichen Maklerstudie veröffentlicht. Der Münchener Verein ist von fast 2.700 Maklern für seine Serviceleistungen in der Krankenversicherung zum zweiten Mal in Folge zum Makler Champion gekürt worden und hat drei Sonderpreise erhalten.

Ein Hauptgrund für die Auszeichnung zur "Persönlichkeit des Jahres" liegt im guten Abschneiden des Münchener Verein bei der Verleihung der Makler Champions in den letzten drei Jahren: Zweimal Platz 1, einmal Platz 2. Ein weiterer Grund ist die Verleihung der diesjährigen drei Sonderpreise für den Grad der Digitalisierung, der Produktqualität und der Leistungsabwicklung des Münchener Vorsorge- und Pflegespezialisten. "Da die Jury aus Service Value und Versicherungsmagazin der Überzeugung ist, dass hinter diesen Erfolgen ein erfolgreicher Macher steht, war die Auszeichnung für Dr. Rainer Reitzler folgerichtig", hebt Bernhard Rudolf hervor.

"Meine Auszeichnung zur 'Persönlichkeit des Jahres', für die ich mich ausdrücklich bedanke, ist letztlich eine Auszeichnung insbesondere auch für alle Mitarbeiter, die für unseren Maklerservice, die Digitalisierung, unsere Produkte und die Leistungsabwicklung mit unseren Kunden zuständig und verantwortlich sind. Sie alle tragen seit Jahren zu diesem großen Serviceerfolg bei den Makler Champions bei. Ihnen allen und natürlich auch unseren Vertriebspartnern widme ich diesen Preis."

Pressekontakt:

Münchener Verein Versicherungsgruppe Zentrale Unternehmenskoordination und Presse Johannes Schuster M. A. Pressesprecher Pettenkoferstr. 19 80336 München Tel: 089/51 52 1154 Fax: 089/51 52 3154 schuster.johannes@muenchener-verein.de www.muenchener-verein.de

Original-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell