Makler-Champions 2020: Erneut Platz 1 für den Münchener Verein

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe ist zum zweiten Mal in Folge der Makler Champion in der Krankenversicherung. Nach 2019 konnte sie sich auch 2020 wieder den ersten Platz sichern und dieses Mal sogar mit einem noch besseren Ergebnis. Fast 2.700 Makler haben den Münchener Verein im Rahmen einer Erhebung zwischen September 2019 und Januar 2020 in den Serviceleistungen dieser Sparte abermals mit dem ersten Platz bewertet. Die Studie haben die Zeitschrift Versicherungsmagazin und die Analysegesellschaft Service Value GmbH zum zehnten Mal in Folge durchgeführt. Ermittelt wurde ein Servicewert der Versicherer, der aufzeigt, wie gut die Serviceleistungen mit den Prozessen des Versicherungsmaklers zusammenpassen. Zusätzlich zur Auszeichnung Makler Champion hat der Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist in der Krankenversicherung zum ersten Mal drei Sonderpreise für den Grad seiner Digitalisierung, der Produktqualität und der Leistungsabwicklung erhalten.

In der Online-Befragung haben die Makler die Versicherer in drei Kategorien bewertet. Im Fokus stand die Frage, ob die versicherungsseitig gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Gefragt wurde auch, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Die Frage, inwieweit die Produkte einen echten Mehrwert für den Makler schaffen, war unter dem Begriff "Zusatznutzen des Versicherers" zusammengefasst. Aus den Ergebnissen wurde der sogenannte "Servicewert P" (P wie Partner) ermittelt, der maximal 100 Punkte erreichen kann. Der Münchener Verein hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr nochmals von 78 auf 81 Punkte verbessert.

"Dass so viele Makler in Deutschland die Serviceleistungen des Münchener Verein in der Krankenversicherung zum zweiten Mal hintereinander mit dem ersten Platz bewertet haben, macht uns stolz und ist für uns ein starker Ansporn für die nächsten Jahre", unterstreicht Joachim Rahn, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Und auch die drei Sonderpreise schätzen wir sehr, zeigen sie doch, dass wir auch in weiteren Service- und Leistungsmerkmalen von den Maklern hoch angesehen werden."

