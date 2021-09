toom Baumarkt GmbH

Über Geschmack lässt sich streiten - über Nachhaltigkeit nicht

toom startet mit Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger in einen nachhaltigen DIY-Herbst

Köln (ots)

Nachdem der Sommer gewissermaßen nur einen Gastauftritt hingelegt hat, macht sich Kollege Herbst bereit zur Staffelstabübernahme. Auch, wenn sich das Selbermachen nunmehr in die heimischen vier Wände verlagert, ist die Lust, neue Vorhaben anzugehen, ungebremst. Egal ob Wände streichen, Böden verlegen oder Dämmen - mit dem Versprechen "Gut für mich. Gut für die Umwelt. Gut für mein Portemonnaie." finden alle Selbermacher im toom Eigenmarken-Sortiment das passende Produkt. Doch damit nicht genug: Mit dem Kampagnenclaim "Über Geschmack lässt sich streiten - über Nachhaltigkeit nicht" stellt toom die nachhaltigen Eigenschaften seines Eigenmarken-Sortiments in der aktuellen Herbstkampagne in den Mittelpunkt. Tatkräftige Unterstützung erhält die Baumarktkette dabei wieder von ihren Markenbotschaftern Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger.

Ein Tapetenwechsel für das Wohnzimmer, ein neuer Boden für die Küche und die alten Möbel freuen sich auch über einen neuen Anstrich. Vor dem Baumarktregal dann aber die Qual der Wahl: Ob weiße Wand oder doch eher petrol oder mint? Ein heller oder ein dunkler Boden und für die Kommode lieber einen knalligen oder dezenten Anstrich? Dass sich hier nicht immer alle einig sind, zeigt die neue toom Herbstkampagne mit einem Augenzwinkern auf: Beim Besuch eines toom Baumarkts hat das Sportler-Paar Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger recht verschiedene Vorstellungen von der heimischen Umgestaltung. "Geschmäcker sind verschieden, das ist auch bei uns nicht anders. Wir stecken dann aber nochmal die Köpfe zusammen und finden eine gestalterische Lösung, die für uns beide passt. In einem Punkt sind wir uns aber einig: Bei uns kommen bevorzugt nachhaltige Artikel in die Tüte bzw. den Einkaufswagen", beschreiben die beiden Markenbotschafter ihre Kaufentscheidung.

"Ob Wandfarbe, Boden oder Erden - für vielfältige Selbermach-Vorhaben in Haus und Garten bieten wir in unserem Eigenmarken-Sortiment nachhaltigere Produkte an. Das erkennen unsere Kunden vor allem an den entsprechenden Labels, zum Beispiel dem Blauen Engel oder der PEFC-Zertifizierung, aber auch am Pro Planet-Label", so Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer toom Category Management und Marketing. Durch die starke Reduktion oder den kompletten Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe, wie Weichmacher, chlorhaltige Kunststoffe oder Konservierungsmittel, ist das Sortiment vor allem im Innenbereich zusätzlich besonders wohngesund - für Allergiker, Kinder und Haustiere eine gute Nachricht.

Die neue toom Kampagne läuft ab Anfang September im TV und Online und wird mit reichweitenstarken Maßnahmen für Print, POS und Social Media begleitet. Konzipiert und umgesetzt wurde die Herbst-Kampagne von der Kreativagentur Scholz & Friends.

Mehr Informationen zu toom finden Sie unter toom.de.

Über toom:

Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,2 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 23 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

