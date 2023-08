BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Neues Angebot gegen berufsbedingte Schulterbeschwerden

Berlin (ots)

Schulterprobleme gehören zu den häufigsten Beschwerden von Beschäftigten in Deutschland - auch in der Bauwirtschaft. Die Ursachen sind vielfältig und rechtzeitiges Handeln kann einer Berufskrankheit vorbeugen. Deshalb hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) für ihre Versicherten ein ganzheitliches Therapieprogramm entwickelt: das präventive Schulterkolleg. Es komplettiert die bisherigen Kolleg-Programme für Knie, Hüfte und Rücken.

"Nicht alle körperlichen Belastungen können in der Bauwirtschaft und baunahen Dienstleistungen vermieden werden. Den richtigen Umgang damit kann man aber lernen und üben, um Erkrankungen vorzubeugen. Genau darauf zielen unsere Gesundheitskurse ab. Neu ist hier mit dem Schulterkolleg ein weiteres Präventionsangebot für unsere Versicherten", sagt Hansjörg Schmidt-Kraepelin, Hauptgeschäftsführer der BG BAU.

BG BAU übernimmt alle Kosten

Das Schulterkolleg der BG BAU ist ein individuelles, kostenloses und nachhaltiges Präventionsangebot für Beschäftigte der Branche mit berufsbedingten Belastungen der Schulter und des Bewegungsapparates. Das dreiwöchige Trainingsprogramm wird in Kooperation mit berufsgenossenschaftlichen Präventionszentren durchgeführt. In dem Programm erfahren Beschäftigte Wichtiges zu Schulterbelastungen, erlernen gesundes Verhalten im Arbeitsalltag und erhalten Tipps, wie sich die Fitness verbessern lässt. Die BG BAU übernimmt für ihre Versicherten die Kosten. Das schließt unter anderem die Fahrtkosten und die Unterbringung in der Nähe des Veranstaltungsortes ein. Ebenso erstattet die BG BAU ihren Mitgliedsunternehmen das Arbeitsentgelt einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge für die Teilnehmenden.

Medizinische Therapie und ergonomische Lösungen

Für Teilnehmende des Schulterkollegs wird auf Basis einer ärztlichen und physiotherapeutischen Untersuchung eine individuelle Therapie mit verschiedenen Behandlungen entwickelt. Die Beschäftigten trainieren entlastende und stabilisierende Bewegungsabläufe und Verhaltensweisen. Neben der Therapie geht es auch um ergonomische Lösungen für den Arbeitsplatz. Nach einem Jahr werden Kenntnisse und Übungen in Folgekursen aufgefrischt. Ziel des Programms ist dabei, die Erwerbsfähigkeit im ausgeübten Beruf auch für die Zukunft zu sichern.

Interessierte für das Schulterkolleg der BG BAU können sich ab sofort per E-Mail an die Adresse rrl@bgbau.de wenden. Allgemeine Fragestellungen können auch an die Servicehotline der BG BAU unter 0800 3799 100 gerichtet werden.

