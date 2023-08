BG BAU mit Messestand und Fachtagung bei der NordBau 2023

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Bei der Messe NordBau 2023 lädt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) zu ihrem Messestand ein und am 8. September zur Fachtagung unter dem Motto "Arbeitsschutz im Wandel". Der Branchentreff in Neumünster findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. September statt.

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ist auf der NordBau mit einem Stand vertreten und steht allen am Bau Beteiligten für ihre Fragen rund um den Arbeitsschutz beim Errichten, Unterhalten und bei der Sanierung von Bauwerken zur Verfügung. Der Schwerpunkt am Stand 1420 im Foyer der Halle 1 sind stoffliche Gefährdungen, wie sie bei Aus- und Umbau sowie energetischer Sanierung im Baubestand auftreten können. Expertinnen und Experten klären über das Gefahrstoff-Informationssystem WINGIS online auf und stellen durch die BG BAU mit Arbeitsschutzprämien geförderte Arbeitsmittel vor, wie z. B. einen Nass-Trocken-Sauger und eine akkubetriebene Glättmaschine.

Für den 8. September von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr sind alle Interessierten zu einer Fachtagung in das Best Western Hotel Prisma direkt am Messegelände Holstenhallen in Neumünster eingeladen. Hier erwarten Sie Vorträge zu aktuellen Themen wie Haut- und Sonnenschutz, Flüssiggas auf Baustellen und Kampfmittelsanierung.

Der Eintritt ist frei. Verantwortliche für Arbeitsschutz können die Teilnahme als Weiterbildung gemäß Arbeitssicherheitsgesetz abrechnen.

Die Fachtagung wird gemeinsam von der BG BAU und der Unfallkasse Nord organisiert.

Seit Jahrzehnten ist die NordBau Anlaufpunkt für Fachpublikum und private Bauherren. Die BG BAU lädt herzlich ein zum Besuch ihres Messestandes in Halle 1, Stand 1420 und zur Fachtagung "Arbeitsschutz im Wandel". Anmeldeschluss zur Tagung ist der 31. August 2023.

Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 584.000 Betriebe und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

