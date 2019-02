LCD-Displays von Profis entspiegeln lassen

TDComponents e.K.

Spiegelnde Displays? Das kann Nutzer stark beeinträchtigen. Die Firma TDComponents im bayerischen Aichach hat hierfür die perfekte Lösung.

Ob bei Notebooks oder Tablets für Außendienstler, ob beim PC-Monitor im Büro oder beim neuen TV-Gerät im Wohnzimmer mit vielen Fenstern: Überall sind Displays verbaut, die bei bestimmtem Lichteinfall spiegeln können. Das erschwert die Arbeit und mindert das Vergnügen. Zum Glück gibt es Entspiegelungsfolien, wie sie die Firma TDComponents ihren Kunden anbietet. Wie das funktioniert? Die Oberflächen der Entspiegelungsfolien sind mattiert und nahezu unmerklich etwas angeraut. Die auf das Display treffenden Lichtstrahlen werden dadurch gestreut. Im Ergebnis reduziert das die Spiegelungswirkung deutlich.

Gute Folien, wie die von TDComponents, sorgen durch die Filterung bestimmter Wellenbereiche zudem dafür, dass das Bild auf dem Display ungetrübt bleibt. Bei TDComponents kommen ausschließlich Qualitätsfolien "Made in Germany" zum Einsatz. Fachleute stellen sie unter Einsatz moderner Lasertechnik passgenau her - auch für Bildschirme und Geräte aus den Spezialbereichen wie Filmproduktion, Industriemontage oder Medizintechnik. Neben Notebooks, Tablets, PCs und TV-Geräten (bis 65" ,165 cm) entspiegeln die Folien auch Smartphones und Navigati-onssysteme.

Keine Bläschen, kein Staub - für Laien keine leichte Sache

Die Folien korrekt anzubringen, kann für Laien eine Herausforderung werden. Ihnen kann es passieren, dass die Folie Blasen wirft oder, dass sie schlicht nicht da landet, wo sie hin soll. Ein weiteres Problem: Beim Selbstaufziehen von Folien gelangen oft ungewollt Staubteilchen darunter. Es spricht also viel dafür, das Anbringen der Entspiegelungsfolien Profis zu überlassen: Bei TDComponents geschieht das im Reinraum - so ist staubfreies Sehvergnügen garantiert. Weitere Vorteile: Die Profis von TDComponents bringen die Folien, die das Display auch vor Kratzern schützen, ohne Luftblasen an. Mit Beeinträchtigungen müssen Nutzer daher nicht rechnen. Ob Touch-Funktion oder Finger-/Stifteingabe, alles bleibt 100prozentig erhalten.

Die Profis von TDComponents entspiegeln mithilfe von Folien einzelne Geräte oder Geräte in größeren Mengen. Weitere Infos unter: www.display-spiegelt.de

