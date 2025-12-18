PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Badische Zeitung

Trump: Ein Marktschreier statt Machthaber
Kommentar von Christian Fahrenbach

Freiburg (ots)

"Für die MAGA-Basis mag die Ansprache vor weihnachtlicher Tannenbaum-Deko im Weißen Haus als Wohlfühl-Fernsehen durchgehen. Doch für all jene Wähler der Mitte, die Trump 2024 wohlwollend eine zweite Chance gegeben haben, hatte der Präsident kaum mehr im Manuskript stehen als die Bitte um etwas mehr Zeit - was für eine bemerkenswerte Forderung für einen Mann, der im Wahlkampf lauthals versprach, an "Tag eins" alle Probleme zu lösen." https://mehr.bz/bel353b

Pressekontakt:

Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Badische Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Badische Zeitung
Weitere Storys: Badische Zeitung
Alle Storys Alle
  • 12.12.2025 – 21:57

    Die Vorschläge für eine Pflegereform sind blamabel / Kommentar von Tim Szent-Ivanyi

    Freiburg (ots) - "Das ist er also, der "Herbst der Reformen". Da sitzt seit Sommer eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bund und Ländern zusammen, um die Blaupause für die dringend notwendige Pflegereform auszuarbeiten. Am Ende steht ein Ergebnis, das als blamabel bezeichnet werden muss. Jeder, der sich halbwegs mit den Problemen der Pflegeversicherung auskennt, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 22:30

    Regeln für die Weltwirtschaft: Den Kern bewahren / Kommentar von Hannes Koch

    Freiburg (ots) - Nun gerät der einheitliche Weltmarkt selbst unter die Räder autoritärer Mächte wie China, Russland und Donald Trumps USA. Um in dieser Strömung nicht zu ertrinken, rückt Europa ebenfalls kurzfristige ökonomische Interessen an die erste Stelle und schleift selbstgesetzte Normen. Das ist ein Fehler. Die EU, will sie überleben, muss ihren Kern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren