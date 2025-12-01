ROM

Innovative Lösung MORPHIT verwandelt Bauabfälle in nachhaltigen Baustoff

Mehr als 30 % des Abfalls in der EU und über 40 % der globalen Emissionen werden von der Bauindustrie verursacht. Anfallende Abfälle dieser Branche sind besonders schwer zu bewältigen, da sie sehr unterschiedlich sind und aus verschiedenen Materialien bestehen. Gemeinsam mit Practical Innovation hat das international agierende Bauunternehmen ROM die weltweit erste patentierte Technologie MORPHIT entwickelt, um dieses globale Problem zu lösen. Sie erzeugt ein leistungsfähiges Baumaterial aus bis zu 80 % bisher nicht recycelten Baustellenabfällen - und das ohne aufwändige Trenn- oder Sortierprozesse. Das Ergebnis ist ein neues tragfähiges Material, das sich unter anderem für Blöcke, Wände und Trennwände eignet.

In einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen, schnellem Städtewachstum und immer strengeren Umweltauflagen gehört die Zukunft Lösungen, die doppelten Mehrwert schaffen: für die Umwelt und für die Industrie gleichermaßen. Die innovative Technologie von ROM, entwickelt unter der Marke MORPHIT, erzeugt Baumaterialien, die bis zu 80 % aus Baustellenabfällen bestehen. Dazu gehören Beton, Putz, Keramik, Fliesen, Steinmehl, Sand und Glas. Dank des patentierten Herstellungsverfahrens können die Abfälle ohne weitere Sortierung zu langlebigen, widerstandsfähigen Baumaterialien verarbeitet werden. So wird das gesamte Spektrum der Baustellenabfälle zu einem wertvollen Rohstoff für hochwertige und nachhaltige Baumaterialien. Zudem bietet das Verfahren erhebliche Kostenvorteile, da weder Materialkosten für neue Baustoffe noch Entsorgungskosten für Deponien anfallen.

Die Zukunft des Bauens nachhaltiger gestalten

ROM reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen und ermöglicht die Produktion innerhalb bestehender Fertigungssysteme. Damit ebnet das Unternehmen den Weg für ein vollständig geschlossenes Bau-Ökosystem, das Abfall reduziert, Emissionen senkt und die Art und Weise, wie Materialien beschafft und produziert werden, neu definiert.

Die direkte Verwertung von Abfällen vor Ort verringert auch drastisch die Abhängigkeit von Deponien. Das führt nicht nur zu einer geringeren Umweltbelastung, sondern auch zu einer effizienteren Nutzung vorhandener Ressourcen. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen gesenkt, weil weniger Abfall entsorgt und der Abbau, Transport und die Verarbeitung neuer Materialien ersetzt werden. So werden natürliche Ressourcen geschont, die weltweit immer knapper werden.

Der Ansatz von ROM fördert zudem das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indem Abfall nicht länger als Entsorgungsproblem, sondern als wertvolle Ressource in einem nachhaltigen, wertschöpfenden Prozess betrachtet wird. Die Technologie leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ökologische und wirtschaftliche Ziele zu vereinen und eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft im Bauwesen zu schaffen.

"Unsere Vision ist es, die Bausteine der Zukunft aus Abfall zu erschaffen - indem wir die Zukunft des Bauens transformieren und aus Abfall Neues bauen. Je strenger die Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit werden und je größer die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Lösungen wird, desto mehr bieten wir der Branche einen praktikablen, skalierbaren Weg, diesen Herausforderungen zu begegnen", sagt Ariel Avram, CEO von ROM. "Deshalb suchen wir Partner in der DACH-Region, um unsere Lösung umzusetzen und diese nachhaltige Innovation auf den Markt zu bringen."

Über ROM:

ROM Geves Casings & Coverings (1997) Ltd. ist einer der führenden Ausbauunternehmen in der israelischen Bauindustrie und Teil der Luzon Group. Seit der Gründung im Jahr 1991 gehört ROM zu den erfahrensten Bauunternehmen des Landes. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen spezialisiert auf Ausbauarbeiten, Elektroinstallationen, Klima- und Sanitärtechnik, Labore, Bau- und Denkmalpflegeprojekte sowie private und luxuriöse Wohnbauprojekte. ROM ist sowohl als voll einsatzfähiges G-5-Unternehmen als auch als zertifizierter Auftragnehmer für öffentliche Bauprojekte klassifiziert. ROM setzt weltweit modernste Bautechnologien und hochmoderne Ausrüstung ein.

Über Practical Innovation:

Practical Innovation ist ein führendes Innovationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Ideen und Technologien spezialisiert hat. Bei diesem Projekt hat ROM von der ersten Konzeptphase bis hin zu einer validierten, skalierbaren Lösung mit Practical Innovation zusammengearbeitet und so eine frühe Idee in ein außergewöhnliches Material verwandelt, um nachhaltiges Bauen auf ein neues Level zu heben.

