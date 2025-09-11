accompio GmbH

accompio übernimmt inno-EDV GmbH und schafft erste Business Unit in Österreich

Erste Business Unit in Österreich mit Standorten Innsbruck und Ehrwald

Mehr Kundennähe und erweitertes IT-Portfolio für KMU in Tirol und Südbayern

Die accompio Gruppe baut ihre internationale Präsenz konsequent aus und übernimmt die inno-EDV GmbH mit Sitz in Innsbruck und Ehrwald. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren ein etablierter ITaaS-Dienstleister für kleine und mittelständische Unternehmen in Tirol und überzeugt mit einem breiten Leistungsportfolio rund um Modern Workplace, VoIP, WLAN, Cloud-Services, Hardware und Endanwenderbetreuung.

Mit der Übernahme schafft accompio erstmals eine eigene Business Unit in Österreich. Die Standorte in Innsbruck und Ehrwald erweitern die regionale Nähe zu Kunden in Tirol und ermöglichen zugleich eine intensivere Betreuung von Unternehmen im angrenzenden südbayerischen Raum.

Strategische Bedeutung der Akquisition

"Diese Akquisition ist ein Meilenstein für die accompio Gruppe. Mit inno-EDV gewinnen wir ein starkes Team, das unsere Werte von Kundennähe, Innovationskraft und Verlässlichkeit teilt. Gleichzeitig setzen wir damit unsere Internationalisierungsstrategie konsequent um und bauen accompio als führenden End-to-End IT-Dienstleister im gesamten DACH-Raum weiter aus", sagt Felix Zöbisch, Chief Sales Officer der accompio GmbH.

Management und Mitarbeitende

Das Unternehmen wird zukünftig gemeinsam von Manuel Engl und Michel Wagner geleitet. Engl wechselt von der Leitung der IT-Technik in die Geschäftsführung und übernimmt die Position von Lukas Schmelcher. Wagner bleibt Mitglied der Geschäftsleitung und ist weiterhin für den Vertrieb verantwortlich. Damit ist Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende gewährleistet und die Integration in die accompio Gruppe wird reibungslos gestaltet.

"Unsere Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner und profitieren zugleich von den erweiterten Möglichkeiten der accompio Gruppe. Für unser Team eröffnet sich die Chance, Teil eines international wachsenden Kompetenznetzwerks zu werden", erklärt Manuel Engl, Geschäftsführer der inno-EDV GmbH.

Kundenvorteile durch Integration in accompio Gruppe

Durch die Integration von inno-EDV entstehen zahlreiche Vorteile für ihre Kunden:

Erweitertes Portfolio - Verbindung der Stärken von accompio (u. a. Managed Service, Cloud, DevOps, Security, KI, Big Data) und inno-EDV (u. a. Modern Workplace, WLAN, VoIP, ITaaS).

Mehrwert für Kunden - ganzheitliche Service- und Leistungsangebote aus einer Hand.

Regionale Nähe - direkter Kundenzugang durch Standorte in Tirol und verbesserte Betreuung in Südbayern.

Perspektiven für Mitarbeitende

Die Integration eröffnet den Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen eines internationalen Kompetenzverbundes. "Wir investieren nicht nur in Märkte, sondern auch in Menschen. Die Kombination aus regionaler Verankerung und internationalem Umfeld schafft ideale Perspektiven für die Weiterentwicklung unserer Teams", so Zöbisch.

Über accompio GmbH

Die accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer starken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamten DACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten auf IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielte Bündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert die Leistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. accompio beschäftigt etwa 700 Mitarbeitende an 20 Standorten.

Weitere Informationen: www.accompio.com

