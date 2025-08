accompio GmbH

Verlässlicher IT-Partner mit erweitertem Netzwerk: Aus BITS wird accompio Ansbach

Ansbach (ots)

Seit dem 01.08.2025 firmiert das Ansbacher Systemhaus unter dem Namen accompio Ansbach GmbH & Co. KG

Regionale Verlässlichkeit bleibt - neue IT-Kompetenz kommt hinzu

Die BITS Systemhaus GmbH & Co. KG ist seit dem 01. August 2025 Teil der accompio Unternehmensgruppe und firmiert seither unter dem Namen accompio Ansbach GmbH & Co. KG. Für Unternehmen in Ansbach und der Region Franken bedeutet dieser Schritt: mehr technologische Vielfalt, mehr Zukunftssicherheit - bei unverändert persönlicher Betreuung durch das eingespielte Team vor Ort.

Mit dem Beitritt zur accompio Gruppe profitiert accompio Ansbach von der Einbindung in ein starkes Netzwerk mit über 700 IT-Fachkräften an 17 Standorten in Deutschland, Ungarn und Bulgarien. Gleichzeitig erweitert sich das Lösungsangebot spürbar - insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit, Cloud-Infrastrukturen und digitale Anwendungen für den Mittelstand.

"Unsere Kundinnen und Kunden in Franken behalten, was ihnen wichtig ist: den direkten Draht, das persönliche Miteinander und einen verlässlichen Ansprechpartner vor Ort", so Markus Sailer, Regionalleiter Nordbayern. "Gleichzeitig eröffnen sich durch den Zusammenschluss ganz neue Handlungsspielräume: ein deutlich erweitertes Leistungsportfolio, spezialisierte Expertise und moderne Technologien - alles mit kurzen Wegen und aus einer Hand."

Regionale Kontinuität - gestärkt durch ein leistungsfähiges Netzwerk

Mit dem Beitritt zur accompio Gruppe erweitert accompio Ansbach gezielt sein Leistungsspektrum. Neben den etablierten Services rund um IT-Infrastruktur und Support stehen Kundinnen und Kunden in der Region nun auch spezialisierte Angebote zur Verfügung wie Managed Security Services, Cloud- und hybride Arbeitsplatzlösungen sowie datenschutzkonforme Digitalisierungsvorhaben.

Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen entsteht so ein Zugang zu Technologien und Kompetenzen, die bislang häufig nur in größeren Organisationen verfügbar waren.

Über accompio Ansbach

Die accompio Ansbach GmbH & Co. KG (ehemals BITS Systemhaus GmbH & Co. KG) bietet IT-Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen in Ansbach und Umgebung. Das Leistungsspektrum reicht von IT-Infrastruktur und Security über Cloud-Services bis hin zu Digitalisierungslösungen. Seit August 2025 ist das Unternehmen Teil der accompio Gruppe.

Weitere Informationen: www.accompio.com/bits-systemhaus

Über accompio GmbH

Die accompio GmbH vereint mehrere etablierte IT-Dienstleister unter einer starken Dachmarke. Als IT-Managed-Service-Provider ist die Gruppe im gesamten DACH-Raum aktiv und bietet ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten auf IT-Sicherheit, Cloud-Lösungen und digitale Transformation. Die gezielte Bündelung von Kompetenzen erhöht die Schlagkraft im IT-Markt und erweitert die Leistungsfähigkeit aller angeschlossenen Unternehmen. accompio beschäftigt über 700 Mitarbeitende an 17 Standorten.

Weitere Informationen: www.accompio.com

