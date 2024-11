ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 21/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten! Montag, 25. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Vintage-Bank, ein Besteckset, zwei antike Fächer in Vitrinen, einen Sternenanhänger und zwei Koffer. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 26. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Spielzeugauto, eine Bronzestatuette, einen "o.b."-Warenautomaten, einen Diamantring und ein Gemälde von Carl Fischer. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 27. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Motorrad von 1939, zehn Künstlerteller, eine Weißgoldbrosche mit Diamanten, einen Dirigentenstab, ein Emailleschild und ein Tabak-Etui. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 28. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Porzellan-Dame, einen Designerstuhl, ein Silberkonvolut, ein Werbeschild, eine Geschenkbrosche und ein Ölgemälde von Emil Rizek. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 29. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Emailleschild mit Thermometer, einen Schiffchenring, ein Teeservice, eine Armbanduhr, ein Gemälde von Edoardo Navone und einen Anhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

