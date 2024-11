ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 49/24

Mainz (ots)

Woche 49/24 Mi., 4.12. Bitte geänderten Ausdruck und Ablauf ab 17.45 Uhr beachten: 17.45 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Achtelfinale 1. FC Köln - Hertha BSC Übertragung aus Köln Kommentator: Martin Schneider Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: René Adler In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00/HD/UT) Moderation: Barbara Hahlweg gegen 18.55 Wetter (VPS 19.20/HD/UT) Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Achtelfinale RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Übertragung aus Leipzig Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: René Adler In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45/HD/UT) Wetter Moderation: Dunja Hayali Verlängerung und Elfmeterschießen möglich anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: Karlsruher SC - FC Augsburg VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim (Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 51/24 Di., 17.12. Bitte geänderten Sendetitel beachten: 22.15 Grönland – Leben mit den Inuit Bitte streichen: Die Inuits Grönlands Woche 52/24 Di., 24.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.00 Neu (HD/AD/UT) Dornröschen und der Fluch der siebten Fee Frei nach dem Märchen von Charles Perrault Parvus Claude Heinrich Rosabella Alix Heyblom Torin Jonathan Elias Weiske Johan Hans-Joachim Heist Amon Soufjan Ibrahim Rubia Bella Dayne Solonia Florence Kasumba Wirtin Elda Sorra König Mendacius Marc Zwinz Königin Dolores Monika Freinberger Hecki Michael Kessler (Stimme) und andere Schnitt: Sarah Levine Musik: Sebastian Fillenberg Kamera: Ngo The Chau Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger Regie: Ngo The Chau Deutschland/Tschechien 2024 (Bitte auch für die Wiederholung am Di., 31.12.2024, 9.55 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell