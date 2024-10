Badische Zeitung

Corona-Aufarbeitung: Versenkt im Parteienstreit

Kommentar von Thomas Steiner

SPD und CDU wollen in Sachsen statt eines Untersuchungsausschusses aus Abgeordneten lieber eine Enquete-Kommission mit Expertenbeteiligung. Im Bund aber hat sich die SPD eben dieser Idee verweigert und einen Bürgerrat gefordert. Warum man nicht beides machen konnte, blieb unklar. Der Bundestag wird nun gar nichts machen. Längst ist aus dem Blick geraten, worum es gehen müsste: Deutschland braucht eine gründliche Diskussion, was in der Corona-Bekämpfung gut lief und was nicht. Nicht nur, weil sich so für die nächste Pandemie lernen ließe, sondern auch, um damals entstandene Gräben zu überbrücken. https://www.mehr.bz/khs285o

