Badische Zeitung

Kevin Kühnert: Wenn Politik krank macht

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Kühnert, der klug argumentieren, aber auch hart austeilen konnte, musste selbst zunehmend einstecken, öfter unfair, zuletzt aus den eigenen Reihen jenseits allen Anstands. So ein Kesseltreiben macht mürbe. Hinzu kam die Perspektive eines Wahlkampfes mit einer Kanzlerpartei in der Krise. Aufbauend dürfte auch das nicht gewirkt haben. In einem Brief schreibt Kühnert selbst, ihm fehle momentan die Energie dafür. Man wünscht sich, dass er sie bald wieder findet. Für sich als Mensch wie als politischer Kopf. https://www.mehr.bz/khs282o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell