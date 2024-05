mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH

"IT-Strategietage Masterclass Summit" in Köln: mecom-Geschäftsführerin Mandy Best hält Impulsvortrag zu IT-Sicherheit in Unternehmen

Hamburg / Köln (ots)

Wie gelingt es Unternehmen, IT-Security in ihre tägliche Arbeit zu integrieren? Und wie können IT-Teams erfolgreich die Awareness für digitale Ernstfälle in ihrem Alltag unterbringen?

Darüber spricht Mandy Best, Geschäftsführerin der mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH in ihrem Impulsvortrag auf dem kommenden "IT-Strategietage Masterclass Summit" am 13. Juni 2024 in Köln. Mit ihrem Vortrag ist sie Teil der Masterclass "IT-Security Reloaded", die für mehr IT-Sicherheit in Unternehmen sensibilisieren möchte.

Die "IT-Strategietage" sind seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen IT-Management-Community und bringen regelmäßig die klügsten Köpfe im CIO-Bereich zusammen. Um Trends und Themen zu vertiefen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu können, entstand das Tochterformat " IT-Strategietage Masterclass Summit".

In kleinen Gruppen von etwa 30 Personen wird gemeinsam mit drei Impulsgebern drei Stunden lang zu jeweils einem Thema diskutiert. Gemeinsam mit Mandy Best bestreiten Stefan Becker, Referatsleiter Cybersicherheit für die Wirtschaft beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), sowie Sami Awad-Hartmann, CIO von Hellmann Logistics Worldwide, die Session "IT-Security Reloaded" und bilden ein hochkarätiges dreiköpfiges Panel.

"Ich freue mich sehr auf die Masterclass und bin gespannt auf den Input meiner beiden Mitstreiter", so Mandy Best. "Aus meiner Sicht steigt die Relevanz von IT-Sicherheit in Unternehmen gerade massiv an. Denn die Bedrohung im Cyberraum ist real und nimmt stetig zu. Ich plädiere daher für eine gelebte IT-Security-Praxis - und nicht nur den Notfallplan in der Schublade."

Das gesamte Programm des "IT-Strategietage Masterclass Summit" gibt es hier: https://www.it-strategietage.de/masterclass/programm/

Über Mandy Best:

Mandy Best leitet seit 2022 als Co-Geschäftsführerin gemeinsam mit Alexander Feldmann die Geschicke der mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH in Hamburg. Vor ihrer Tätigkeit bei mecom war Mandy Best bei der ims Internationaler Medien Service GmbH & Co. KG. für die Leitung der IT und das Produktmanagements verantwortlich. Davor war sie Chief Information Officer (CIO) bei der Safebridge GmbH und arbeitete von 2007 bis 2016 für Axel Springer in Berlin und Hamburg. Hier war sie unter anderem als Speaker of the CIO und Senior Projektleiter tätig. Mandy Best hat Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Elmshorn studiert.

Über mecom:

Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH (kurz: mecom) ist Experte für die Übertragung sensibler Daten und die Bereitstellung ausfallsicherer Kommunikation. Als Pionier der manipulationssicheren Übertragung von Warnmeldungen in Deutschland ist mecom einer der führenden Player im Bereich der sicherheitskritischen Kommunikation. Die mecom mit Sitz in Hamburg wurde 1989 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, GEP Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH mit epd und AFP Agence France-Presse GmbH. Die dpa hält als größter Gesellschafter 50 Prozent der mecom-Anteile.

Original-Content von: mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell