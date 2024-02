mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH

mecom ist neues Mitglied der gemeinnützigen European Emergency Number Association (EENA), dem europäischen Notrufnummer-Dienst 112

Hamburg / Brüssel (ots)

Seit Jahresbeginn ist die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH Mitglied in der European Emergency Number Association (EENA) mit Sitz in Brüssel.

Die EENA wurde 1999 gegründet, um in Europa einen gemeinsamen Notrufnummer-Dienst unter der 112 zu entwickeln. Die gemeinnützige Organisation trägt dazu bei, dass allen Bewohnern der EU die europaweite Notrufnummer 112 bekannt ist und die Hilfe schnell und qualitativ hochwertig erfolgt. EENA teilt Best Practices, unterstützt die Zusammenarbeit von Mitarbeitenden bei Polizei und Rettungsdienst sowie Wissenschaft und Behörden.

"Wir freuen uns darauf, uns ab sofort in der EENA zu engagieren", so Alexander Feldmann, Geschäftsführer der mecom. "Damit zeigen wir, dass wir auch auf europäischer Ebene einer der wichtigen Player im Bereich der sicherheitskritischen Kommunikation sind und uns international aktiv in die Weiterentwicklung sicherheitsrelevanter Infrastruktur einbringen möchten."

"Die EENA und die mecom teilen das gleiche Anliegen: Wir möchten zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen", sagt Mandy Best, Geschäftsführerin der mecom. "Die EENA hat mit der Notrufnummer 112 in Europa eine standardisierte State-of-the-Art-Technologie für die Notfallkommunikation entwickelt, die einen echten Meilenstein darstellt. Die mecom wiederum entwickelt und betreibt das bundesweite Warnsystem für die Bevölkerung im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Gemeinsam sind wir noch stärker."

In der EENA engagieren sich mehr als 1.700 Expertinnen und Experten aus dem Sicherheitssektor aus rund 80 Ländern weltweit. Neben Lösungsanbietern und Vertretern von Rettungsdiensten und Behörden sind auch Wissenschaftler, Mobilfunknetzbetreiber sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments Teil der Organisation.

Über mecom:

Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH (kurz: mecom) ist Experte für die Übertragung sensibler Daten und die Bereitstellung ausfallsicherer Kommunikation. Als Pionier der manipulationssicheren Übertragung von Warnmeldungen in Deutschland ist mecom einer der führenden Player im Bereich der sicherheitskritischen Kommunikation. Die mecom mit Sitz in Hamburg wurde 1989 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, GEP Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH mit epd und AFP Agence France-Presse GmbH. Die dpa hält als größter Gesellschafter 50 Prozent der mecom-Anteile.

Original-Content von: mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell