mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH

mecom ist neues Mitglied im Cyber Security Cluster Bonn e.V.

Hamburg / Bonn (ots)

Ab sofort ist die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH Mitglied im Cyber Security Cluster Bonn e.V.

Der Cyber Security Cluster Bonn dient der Förderung und Vernetzung von Wissenschaft, Forschung & Lehre, Wirtschaft, Behörden und öffentlichen Institutionen. Er entstand aus einer von 300 Projektideen der Initiative Digitales Bonn. 2018 wurde der Verein gegründet, der inzwischen über 100 Mitglieder zählt. In dem innovativen IT-Security-Verbund vereinen Wirtschaft, Politik und Forschung ihre einzigartigen Kompetenzen und ihre langjährige Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit.

"Wir freuen uns sehr, ab sofort den Cyber Security Cluster Bonn als Mitglied zu verstärken", sagt Alexander Feldmann, Geschäftsführer der mecom. "Unser Kernthema bei der mecom sind sicherheitskritische Anwendungen und Kommunikation. Daher steht Cyber Security bei uns natürlich ganz oben auf der Agenda."

Mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) betreibt die mecom für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter anderem das Warnsystem für die Bevölkerung in Deutschland. "Mit dieser und vielen weiteren von uns bereitgestellten Systemlösungen sind wir ein wichtiger Player im Bereich Sicherheit in der Bundesrepublik", so Mandy Best, die gemeinsam mit Alexander Feldmann die mecom in einer Doppelspitze führt.

Kai Hagedorn, Prokurist bei der mecom und im Unternehmen verantwortlich für IT-Sicherheit, ergänzt: "Wir wollen unsere Expertise aktiv in die Arbeit des Clusters einbringen, um gemeinsam Cybersicherheit in Deutschland zu gestalten. Außerdem freuen wir uns darauf, uns mit anderen Fachleuten auf diesem Gebiet zu vernetzen."

"Der Cyber Security Cluster bringt Politik, Forschung, Lehre, Anwender, Consultants und Hersteller zusammen", so Martin Böhne, Clustermanager des Cyber Security Clusters Bonn. "Dies trägt maßgeblich dazu bei, Cyber Security als unabdingbare gemeinschaftliche Aufgabe für die digitale Transformation unserer Gesellschaft zu verstehen und voranzubringen. Aus diesem Grund sind wir sehr stolz, dass die Medien-Communications-Gesellschaft mbH das Kernthema der sicherheitskritischen Anwendungen und Kommunikation, ihre Erfahrung sowie ihr langjähriges Knowhow in den Cluster einbringt."

Als Mitglied im Cyber Security Cluster Bonn reiht sich die mecom ein in eine Reihe weiterer namhafter Mitglieder wie Deutsche Post DHL Group, Fraunhofer FKIE oder Deutsche Telekom.

Über mecom:

Die mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH (kurz: mecom) mit Sitz in Hamburg wurde 1989 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nachrichtenagenturen dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, GEP Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH mit epd und AFP Agence France-Presse GmbH. Die dpa hält als größter Gesellschafter 50 Prozent der mecom-Anteile. Als moderner IT-Dienstleister entwirft und betreibt mecom innovative und maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Hochsicherheits- und Kommunikationsanwendungen. Dazu gehört beispielsweise die zuverlässige Übermittlung sensibler Daten via Satellit über eigene Sat-Bodenstationen im Broadcast-Verfahren oder via Webtechnologie.

Original-Content von: mecom Medien-Communikations-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell