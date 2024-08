Badische Zeitung

Merz und die Kanzlerkandidatur: Ungeliebter Favorit

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Dass der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auch in der eigenen Partei nicht allen als idealer Kanzlerkandidat gilt, ist keine Überraschung. (...) Kein Wunder also, dass eine relative Mehrheit der Christdemokraten jetzt in einer Forsa-Umfrage einem Kanzlerkandidaten Wüst ein besseres Wahlergebnis zutraut als Merz. Allerdings will ebenfalls eine relative Mehrheit trotzdem mit Merz antreten. (...) Der kantige Merz passt womöglich besser zur Gefühlslage der Basis als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der in Düsseldorf mit den Grünen regiert. Denn wenn die Partei eines nicht will, dann ist es Schwarz-Grün auch im Bund. So ist Merz klarer Favorit auf die Kanzlerkandidatur der Union. https://mehr.bz/ah240814a

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell