Es wäre richtig, internationale Schutzkräfte in den Gazastreifen zu schicken. Kommentar von Rebekka Wiese

Zwar haben sich sowohl die Hamas als auch Israel offen für den Plan gezeigt. Doch beide Seiten ruderten kurz Zeit später wieder zurück. Trotzdem ist es sinnvoll, jetzt darüber zu reden, was passiert, wenn es zur Waffenruhe kommt. Verpasst man dafür den richtigen Augenblick, könnten sonst alle Bemühungen umsonst gewesen sein. Die Sorge ist berechtigt, dass die Hamas die Herrschaft wieder an sich reißt, sobald der Krieg vorbei ist. Um das zu verhindern, wäre es richtig, sogar notwendig, internationale Schutzkräfte in den Gazastreifen zu schicken. Dass Deutschland sich daran beteiligt, wäre folgerichtig. Immer wieder hat die Bundesregierung zugesichert, sich für Israels Sicherheit einzusetzen. Das muss sie einlösen. https://mehr.bz/bel155a

