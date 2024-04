Badische Zeitung

Abrüstungsbericht : Dieses Thema nicht vergessen

Kommentar von Rebekka Wiese

Ganz gleich, wohin man gerade blickt: Fast überall sieht man Krisen, Kriege und Konflikte. Da wirkt es fast aus der Zeit gefallen, dass die Bundesregierung nun ihren Abrüstungsbericht vorgelegt hat. Und doch ist es richtig, das Thema auch jetzt nicht zu vergessen. Klar ist leider: Eine Welt, in der es weniger Waffen braucht, ist derzeit in weiter Ferne. Solange sich die Sicherheitslage in Bezug auf Russland nicht verändert, muss Europa aufrüsten. Es gibt aber einen anderen Bereich, in dem man abrüsten kann - und es unbedingt tun sollte. Zum Beispiel Kleinwaffen und leichte Waffen, also etwa Gewehre und Maschinenpistolen. Es sind solche Waffen, mit denen jedes Jahr weltweit die meisten Menschen getötet werden. https://mehr.bz/ah240416a

