Badische Zeitung

Grünen-Chefin Ricarda Lang: Unbedarft in der Blase

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Die Grünen-Vorsitzende hat bei Markus Lanz zunächst erstaunlich aufrichtig die Frage verneint, ob sie die Höhe der Durchschnittsrente in Deutschland kenne. Aber dann hat sie diese doch auf "um die 2000 Euro" geschätzt. (...) Millionen Ruheständler tanzten wohl vor Glück auf den Straßen, kämen sie auf einen solchen Betrag. Stattdessen dürften nun viele zürnen und sich in ihrem (Vor-)Urteil bestätigt fühlen, dass da wieder einmal eine Politikerin von der Wirklichkeit im Land keine Ahnung habe. Weniger Talkshow-Auftritte, mehr Akten-Studium - vielleicht sollten es Ricarda Lang und Co. einmal damit versuchen. Quasi als vertrauensbildende Maßnahme. https://www.mehr.bz/khs18o

