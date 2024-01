Badische Zeitung

FDP-Mitgliedervotum: Blamabler Umgang

Kommentar von Tobias Peter

Freiburg (ots)

FDP-Chef Christian Lindner ist gerade so eben an einer schlimmen Niederlage vorbeigeschrammt. Das Votum für eine Fortsetzung der Ampel-Koalition ist in der Mitgliederbefragung mit 52,24 Prozent knapp ausgefallen. Ein Ja der Mitglieder für einen Austritt aus der Regierung wäre zwar nicht bindend für den Vorstand gewesen - doch es hätte Lindner schwer in die Bredouille gebracht. Auch jetzt gilt: Die Ampel dürfte durch das Ergebnis der Mitgliederbefragung nicht stabiler werden. Blamabel war auf jeden Fall der Umgang der FDP-Spitze mit der Basisinitiative. (...) Ein echtes Forum für die Debatte jedenfalls hat die FDP-Spitze bewusst nicht geschaffen. https://www.mehr.bz/khs1o

