Ein gerechtes Urteil zur Super League mit möglichen negativen Folgen

Kommentar von David Weigend

(...) Juristisch gesehen ist es begrüßenswert, dass Fifa und Uefa in die Schranken gewiesen wurden. Denn die Schaffung eines Monopols der beiden Verbände war ein eklatanter Verstoß gegen die Freiheit in der EU, grenzüberschreitend Dienstleistungen anzubieten. Sportlich hingegen ist die Idee einer Super League abzulehnen. Solch eine Elite-Liga würde die Bedeutung der nationalen Ligen schwächen und die Statik des europäischen Fußballs in Schieflage bringen. (...) https://mehr.bz/ivfr (BZ-Plus)

