Nachhaltigkeitsengagement: ACV mit dem Siegel SDGold ausgezeichnet

Köln (ots)

Das SDGold Siegel erhalten besonders engagierte Unternehmen, die sich für nachhaltige Entwicklung und globalen Klimaschutz einsetzen. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima verleiht das Siegel auf Basis einer externen und unabhängigen Überprüfung.

Nachhaltige Entwicklung und globalen Klimaschutz im Sinne der Sustainable Development Goals (SDGs) miteinander zu verbinden, ist das Ziel von über 1.400 Unterstützern der Allianz für Entwicklung und Klima. Im Rahmen ihrer Jahreskonferenz am 25.09.2023 wurden erstmals besonders engagierte Unternehmen mit dem Siegel SDGold ausgezeichnet, darunter auch der ACV Automobil-Club Verkehr. ACV Geschäftsführer Holger Küster nahm das Siegel in Berlin von Dr. Olivia Henke, Vorständin der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, Dr. Heike Henn, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, und Nina Ruge, Botschafterin der Allianz, entgegen.

Im Rahmen der Siegelvergabe wurden die Nachhaltigkeitsaktivitäten des ACV von einer externen Prüfungsorganisation bewertet. Dabei wurden umfassende Kriterien zugrunde gelegt. So musste der ACV nachweisen, dass er unternehmensintern Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit schafft, seine Emissionen bilanziert und wirksam ausgleicht sowie generell eine nachhaltige Entwicklung fördert. Zusätzlich sollte sein Engagement transparent und nachweisbar sein. "Durch diese umfangreiche Prüfung schafft das Siegel hilfreiche Leitlinien in dem komplexen freiwilligen Kohlenstoffmarkt und setzt einen transparenten Standard nachhaltigen Wirtschaftens", so Dr. Olivia Henke, Vorständin der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die das Siegel in der Entwicklung maßgeblich begleitete.

Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima agiert im Prüfungsprozess als unabhängige Instanz, da sie selbst keine eigenen Ausgleichsleistungen auf dem Kohlenstoffmarkt anbietet. Kern ihrer Arbeit ist es vielmehr, Unterstützer bei ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten zu beraten. Stiftungsbotschafterin Nina Ruge ist sich sicher: "Hochwertiger Treibhausgas-Ausgleich ist Teil der Lösung für Klimaschutz und Entwicklung. Je mehr mitmachen, desto mehr positive Wirkung können wir erzielen." Für ACV Geschäftsführer Holger Küster ist das Siegel Anerkennung und Ansporn zugleich: "Die Auszeichnung zeigt, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg sind. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass wir noch einige Herausforderungen vor uns haben, wenn wir unser Unternehmen wirksam nachhaltig aufstellen und damit enkeltauglich handeln wollen. Das SDGold Siegel ist für uns in diesem Bemühen auf jeden Fall ein wichtiges erreichtes Etappenziel."

