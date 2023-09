Badische Zeitung

OECD-Studie zur Bildung: Ein Problem Deutschlands

Kommentar von Tobias Peter

Deshalb ist es gut, dass die OECD in ihrer Studie "Bildung auf einen Blick" deutlich macht, was das Problem im deutschen Bildungssystem ist: Während es einigermaßen gut darin ist, mehr Menschen als früher zum Abitur und zum Hochschulabschluss zu bringen, versagt es am anderen Ende der Bildungskette. 16 Prozent der 25- bis 34-Jährigen haben nach der Schule keine weitere Qualifikation mehr geschafft. Das sind nicht nur Menschen, die gar keinen Schulabschluss haben. Es geht auch um diejenigen, die einen mittleren Schulabschluss haben, aber keine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Das ist ein bildungspolitischer Skandal. Deutschland kann es sich in Zeiten des Fachkräftemangels nicht leisten, dass so viele Menschen nicht ans Ziel kommen. (...) Das Geld muss daher im Bildungssystem vor allem dorthin, wo es gebraucht wird: in Brennpunktschulen mit Kindern und Jugendlichen aus armen Familien und mit Migrationshintergrund. Alle wissen das. Geschieht endlich etwas? https://www.mehr.bz/khs256m

