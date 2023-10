Badische Zeitung

Rede des Kanzlers zu Israel: Wohltuende Klarheit

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Wie nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der Kanzler im Bundestag eine starke Rede zum Hamas-Angriff auf Israel gehalten und gesagt, was zu dieser blutrünstigen Menschenhatz zu sagen war: Deutschland steht jetzt ohne Aber an der Seite Israels. Diese Klarheit war wichtig. (...) Wenn die Sicherheit des jüdischen Staates auf dem Spiel steht wie nach diesem israelischen 9/11, dann dürfen die Enkel der Shoah nicht eine Sekunde an der Haltung Deutschlands zweifeln. (...). Eine klare Haltung an der Seite Israels heißt übrigens auch nicht, dass einem jetzt das Schicksal der Palästinenser egal sein muss. Ziel deutscher Politik bleibt, dass auch sie sicher und in Frieden in einem eigenen Staat leben können - aber nicht unter der Herrschaft judenfeindlicher Mörder. https://www.mehr.bz/khs286m

