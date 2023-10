Badische Zeitung

Kanzler und Präsident: Immerhin, sie reden

Kommentar von Thomas Fricker

Olaf Scholz und Emmanuel Macron ticken verschieden. Beide Regierungschefs verfolgen zwar nicht unbedingt gegensätzliche Ziele, aber setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Das lässt den deutsch-französischen Motor stottern, worunter auch die EU leidet. In der Klimapolitik etwa setzt Paris auf Atomkraft, Berlin auf erneuerbare Energien. Prompt sind beide uneins, was die Neuordnung des europäischen Strommarktes anbelangt. In der Rüstung stopft Deutschland die schlimmsten Löcher mit amerikanischem Gerät, während Frankreich frustriert registriert, dass gemeinsame Rüstungsprojekte in Berlin wenig zählen, die für Paris ein Schritt zu strategischer Eigenständigkeit in Europa wären. Es gab Zeiten, da hielt Macron Deutschland für ein Vorbild. Das hat sich - auch dank irrlichternder Ampel-Politik - geändert. Aber immerhin, sie reden. https://www.mehr.bz/khs284m

