CDU-Chef Friedrich Merz: Kann der das?

Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Spät, aber klar formuliert dringt jetzt aus der CDU Unmut über die populistischen Reflexe ihres Vorsitzenden. Dieser täte gut daran, sprachlich gemäßigt, in der Sache konsequent zu bleiben - (...) ohne den Boden der Redlichkeit zu verlassen. Kehrt Merz dorthin nicht zurück, ist er der Falsche - aus Sicht seiner Partei und des Landes. Aber was macht Merz? Er bietet dem SPD-Kanzler eine Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik an, um im gleichen Atemzug vorzuschlagen, dass Olaf Scholz die zuständige SPD-Ministerin Nancy Faeser nicht zum Treffen mitbringt. Wieder so ein Knalleffekt - und noch mehr Zweifel, ob der Mann das kann, wofür er da ist. https://www.mehr.bz/khs275m

