Badische Zeitung

Kampfjets für die Ukraine: Nun also doch

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Nun also stimmt die Bundesregierung doch zu, dass Polen einst von Deutschland übernommene MiG-Kampfjets an Kiew übergibt. Das Berliner Ja kam nach dem Antrag aus Warschau diesmal ziemlich schnell und ohne große Debatten. Vielleicht wollte Olaf Scholz nicht erneut als Zauderer dastehen. Erleichtert haben dürfte die Entscheidung die Tatsache, dass Polen und die Slowakei bereits eigene MiGs geliefert haben. Seit der von Moskau zwar mit einigem Grollen, aber ohne ernsthafte Folgen zur Kenntnis genommenen Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine ist zudem die Sorge verblasst, man könne mit solchen Schritten irgendeine rote Linie Wladimir Putins überschreiten. Allerdings gibt sich umgekehrt auch kaum noch jemand der Hoffnung hin, die Lieferung dieses oder jenes Waffensystems könne eine entscheidende Wende in diesem Krieg zu Gunsten Kiews herbeiführen. https://www.mehr.bz/khs104m

