Badische Zeitung

Probleme in der Notaufnahme: Eine Gebühr hilft nicht

Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots)

Gassens Modell würde (...) nur funktionieren, wenn sehr viel mehr qualifizierte Kräfte die Ersteinschätzung vornähmen. Woher die kommen sollen, sagt er nicht. Dafür hängt er sich weit aus dem Fenster: Die, die selbst in eine Notaufnahme gehen könnten, seien oft kein "echter medizinischer Notfall". Blöd nur, dass Laien manchmal nicht einschätzen können, was sie haben - ob also ein Notfall vorliegt oder nicht. Oder anders gesagt: Auch Leute, die selbstständig in die Notaufnahme kamen, mussten schon stationär versorgt werden, weil etwas Gravierendes wie zum Beispiel ein Herzinfarkt vorlag. https://www.mehr.bz/khs103m

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell