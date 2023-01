Badische Zeitung

Bundeskanzler Scholz gefällt sich in der Panzerfrage als Schweiger

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

(...) Wladimir Putin, der Verbrecher im Kreml, nannte am Mittwoch den Sieg Russlands "am Ende unausweichlich". Sergej Lawrow, sein Knecht, warf in absurder Verkehrung der Tatsachen fast zeitgleich dem Westen vor, dieser führe stellvertretend durch die Ukraine Krieg gegen Russland und beabsichtige "die Endlösung der Russlandfrage". (...) Das Regime in Moskau isoliert sich selbst mit Bedacht. Wie soll der Westen darauf anders reagieren als mit Solidarität mit der Ukraine und - vor allem - mit immer mehr Militärhilfe? Eine europäische Gemeinschaftsaktion zur Lieferung von Kampfpanzern ist inzwischen überfällig. Deutschland kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Auch wenn sich Olaf Scholz in Davos wieder als Schweiger gefiel; lange darf er in dieser Rolle nicht mehr verharren. https://mehr.bz/29zxcs (BZ-Plus)

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell