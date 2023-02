Badische Zeitung

Der Sportclub Freiburg im Frühjahr 2023: Genießen und entwickeln

Kommentar von René Kübler

Freiburg (ots)

Ein komfortabler Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle auf die Nicht-Europa-Plätze, Pokal-Viertelfinale bei den Bayern, dazu das Achtelfinale in der Europa League gegen Juventus Turin. Aus Freiburger Sicht könnte man sich einfach mal nur zurücklehnen und genießen. Dass sich Streich, Günter, Ginter, Grifo und Co. damit nicht begnügen, sondern (bei aller Demut) mehr wollen, entspricht aber auch dem Wesen eines Entwicklungsvereins. Und sollten - was nicht ausgeschlossen ist - wieder einmal Rückschläge kommen, wissen sie beim Sportclub aus Erfahrung, wie am besten damit umzugehen ist. https://mehr.bz/bof8675

