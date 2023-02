Badische Zeitung

Chinas Friedensvorstoß: Im Osten nichts Neues

Kommentar von Fabian Kretschmer

Freiburg (ots)

In Europa löste das Papier Ernüchterung aus. Nichts darin signalisiert eine Abkehr Pekings von seiner Position, die Experten als "pro-russische Neutralität" beschreiben - mit Betonung auf dem Präfix. Im Kern steht ein vager Aufruf zum Waffenstillstand. Offen bleibt aber: Beruht dieser darauf, Landesgrenzen anzuerkennen? Und wenn ja, welche? (...) Als die UN-Vollversammlung am Donnerstag über einen Abzug der russischen Truppen abstimmte, sprachen sich zwar 141 von 193 Staaten dafür aus. China jedoch enthielt sich der Stimme. (...) Nein, Chinas Vorstoß ist nicht geeignet, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. https://www.mehr.bz/khs56m

