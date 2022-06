GN Hearing GmbH, ReSound

Weltpremiere für Custom made by ReSound Hörsysteme

Neuartige Im-Ohr-Lösungen bieten bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und ein maßgefertigtes Earbud-Design

Münster (ots)

Sie bieten rund um die Uhr komfortables Akku-Hören, bestes Streaming sowie hervorragende Klangqualität. Und sie verbinden fortschrittlichste Medizintechnik mit einem eleganten, maßgefertigten Earbud-Design, welches sogar schweiß- und wetterresistent ist (IP68). Mit seinen neuen Im-Ohr-Hörsystemen (IdO) Custom made by ReSound präsentiert Hersteller GN Hearing wegweisende wiederaufladbare Hörlösungen, die sich im Hörakustik-Fachgeschäft exzellent für die Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Nutzers personalisieren lassen. Die Im-Ohr-Systeme auf der Basis der modernsten ReSound ONE Technik stehen ab August in zahlreichen Farbvarianten zur Verfügung. Eine Ladung der leistungsstarken Akkus hält bis zu 24 Stunden. Zudem sind Custom made by ReSound Hörsysteme die einzigen wiederaufladbaren Im-Ohr-Systeme, die mit maßgefertigtem Lade-Etui geliefert werden.

"Auf den ersten Blick sind unsere neuesten Systeme nicht von trendigen Earbuds zu unterscheiden", so Yaser Georgos, Fachlicher Leiter Audiologie der GN Hearing GmbH. "Doch dieser Eindruck täuscht. Denn Custom made by ReSound Hörsysteme beherbergen nicht nur richtungsweisende audiologische Technik für bestes Hören und ausgezeichnetes Streaming. Unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel ermöglicht diese Lösung zudem, Technik und Design für jeden einzelnen Kunden in höchstem Maße zu personalisieren."

Ihrem Träger sichern die neuen Hörsysteme natürliches Hören in jeder Situation. Das Sprachverstehen im Störgeräusch wurde um bis zu 30 Prozent verbessert; man profitiert von 1 bis 2 Dezibel zusätzlicher Richtwirkung*. Dank All-Access Direktionalität passt sich Custom made by ReSound in Echtzeit automatisch an jede Hörumgebung an. Die Hörverarbeitung im Gehirn wird derart unterstützt, dass der Nutzer Schallinformationen auf natürliche Weise auswählen kann. Er kann jederzeit Gesprächen und anderen Signalen folgen, ohne dabei die Wahrnehmung für das gesamte akustische Umfeld zu verlieren.

Die neuartigen Im-Ohr-Systeme bieten ausgezeichnetes Streaming von iPhone und iPad oder Android(TM) Smartphones. Bei iPhone und iPad können Telefonate und FaceTime-Anrufe mit einem Fingertipp angenommen und freihändig geführt werden**.

IdO-Modelle in zahlreichen Farben, wegweisende Akkulösung mit maßgefertigtem Lade-Etui

Custom made by ReSound Hörsysteme stehen ab August zur Verfügung. Der Hörakustiker kann die Hörsysteme so an die individuelle Ohrform des Nutzers anpassen, dass sie den ganzen Tag lang bequem und sicher sitzen. Auch das Tragen von Brillen und Atemschutzmasken ist hier kein Problem mehr. Zudem sind die Systeme in insgesamt sechs verschiedenen Farben inklusive der neuen In-style(TM) Anthrazitfarbe erhältlich. Auch das dazugehörige Lade-Etui wird für den jeweiligen Nutzer maßgefertigt. Das Etui verfügt über speziell entwickelte Einsätze, die exakt zum individuellen Hörsystem passen und dank neuer Induktionstechnik besonders zuverlässiges Aufladen garantieren.

"Mit Custom made by ReSound unterstreichen wir erneut unser Selbstverständnis als Innovationstreiber der Hörgeräte-Branche", so Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing GmbH. "Ob bestes Hören mit Akku, exzellentes Streaming oder maßgefertigte Gehäuse im attraktiven Design - die wichtigsten Techniktrends der letzten Jahre werden in diesem System auf neuartige Weise zusammengeführt. Das ermöglicht uns einmal mehr, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel die Akzeptanz für besseres Hören mit Technik anzuheben - insbesondere bei jüngeren Kundengruppen."

*Verglichen mit Hörsystem ReSound LiNX Quattro, siehe Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: All Access Directionality and Ultra Focus. ReSound Whitepaper

**Hands-free Telefonate sind mit kompatiblen iPhone 11 oder höher, iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation) möglich. Erforderlich ist weiterhin ein Software-Update auf iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder höher.

Weitere Informationen zu den Neuheiten von ReSound erhalten Hörakustiker und Hörakustikerinnen aktuell bei den GN Hearing Speed-Datings, die noch bis 4. August an zahlreichen Standorten erlebt werden können. Hörakustikerinnen und Hörakustiker können sich auf speeddating.gninside.de weiterhin anmelden.

Druckfähiges Bildmaterial zur Pressemitteilung finden Sie unter https://www.presseportal.de/pm/112804/5260238.

Redaktioneller Hinweis:

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

Original-Content von: GN Hearing GmbH, ReSound, übermittelt durch news aktuell