Tarifkonflikte: Wider die Extreme

Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots)

Der Glaube, man könne in Zeiten hoher Inflation die Geldentwertung durch starke Lohnzuwächse kompensieren, ist gefährlich. Er führt dazu, dass die Inflation zum Dauerzustand wird. Aber auch die Forderung der Arbeitgeber nach einem schärferen Streikrecht führt nicht weiter. Die Bundesrepublik ist nach wie vor kein Staat, der wegen einer Flut von Arbeitskämpfen aus den Fugen zu geraten droht. Vielmehr hat sich die Sozialpartnerschaft mit ihren Regeln für den Konflikt bewährt. Tarifabschlüsse wie in der Chemie- und Metallindustrie waren von Vernunft geprägt. An ihnen sollten sich die Post und der Öffentliche Dienst orientieren. https://www.mehr.bz/khs55m

