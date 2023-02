Badische Zeitung

US-Präsident Biden in Kiew: Demonstration festen Willens

Kommentar von Ulrich Krökel

Freiburg (ots)

Mit seinem Besuch in Kiew hat US-Präsident Joe Biden in gewisser Weise seine Präsidentschaft mit dem Schicksal des leidgeprüften Landes im Osten Europas verbunden. Denn sollte die Ukraine der russischen Angriffsmaschinerie am Ende doch nicht standhalten, werden die USA und ihr Staatsoberhaupt als Verlierer dastehen. Das gilt auch, wenn sich Kremlchef Wladimir Putin bei Verhandlungen eines Tages mit nennenswerten Landgewinnen durchsetzen sollte. Biden hat in Kiew klargestellt: Die Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine ist die Bedingung für jede Form von Frieden. Natürlich ist das dehnbar. Aber ein Rückzug der russischen Armee mindestens auf die Stellungen vor Kriegsbeginn dürfte aus Bidens Sicht unabdingbar sein. Im Zweifel wird man ihn daran messen." https://www.mehr.bz/khs52m

