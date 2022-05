SWR - Südwestrundfunk

Sonne, Spaß und strahlende Gesichter beim "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Auftakt des SWR3 Festival-Sommers / Festival 2023 vom 5. bis 7. Mai

Das sechste "SWR3 Comedy Festival" feierte mit rund 7.000 Besucher:innen in Bad Dürkheim. Mit den vielen Shows auf der Open-Air-Bühne an der Saline im Kurpark, im Kurhaus und auf dem Schlossplatz gab SWR3 somit den Auftakt zu einem ereignisreichen Event-Sommer. Bei durchweg sonnigem Wetter trafen gutgelaunte Comedians wie Andreas Müller, Eure Mütter, Vince Ebert, Chako Habekost oder Negah Amiri auf ein begeistertes Publikum bei insgesamt 13 Live-Shows. Auch im Festivalradio und im Video-Livestream auf SWR3.de wurde die Veranstaltung von vielen tausenden Fans verfolgt. Den Livestream sahen in diesem Jahr noch mehr Menschen als bisher und dies mit wachsender Verweildauer. Highlights aus Bad Dürkheim sind auch auf Facebook, Instagram und SWR3.de zu sehen.

Fröhliche Menschen nach langer Durststrecke

"Das war ein tolles Festival mit ausgelassener Stimmung und fröhlichen Menschen nach einer langen und schwierigen Durststrecke. Es war sehr schön zu sehen, wie hinter, auf und vor allem vor der Bühne so herzhaft gelacht wurde. Auch die Künstler waren glücklich, endlich wieder vor großem Publikum und der grandiosen Kulisse spielen zu können. Für die Kulturbranche ist es klasse, dass es endlich wieder los geht. Wir freuen uns auch schon auf das nächste Festival vom 5. bis 7. Mai 2023," resümiert SWR3 Comedy-Chef und Comedian Andreas Müller.

Festival-Highlights online und im SWR Fernsehen

Videos des Festivals sind auf www.SWR3.de zu finden. Das SWR Fernsehen strahlt ab dem 7.6.2022 jeweils dienstags um 23 Uhr Best-ofs aus.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/swr3-comedy-festival-2022-resumee

Fotos über ARD-Foto.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell