"Marktcheck" am Dienstag, 17. Mai 2022, 20:15 Uhr

"Hallo Mama, ich habe einen neuen Handyvertrag und dies ist meine neue Nummer." So beginnen in letzter Zeit zahlreiche Unterhaltungen auf Whatsapp, an deren Ende die Opfer oft um Tausende Euro geprellt werden. Denn der Kontaktaufnahme folgt schnell die Forderung nach Geld durch die angeblichen Kinder. Es ist die moderne Version des Enkeltricks, nur dass sie häufiger die Generation der Eltern als die der Großeltern trifft. "Marktcheck" zeigt, was man wissen muss, um nicht in die Falle zu gehen. Am 17. Mai 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Wenn Ware nicht ankommt: Wer haftet beim Online-Shopping?

Pfusch und hohe Preise: Die Rechte der Verbraucher:innen bei Handwerker-Ärger.

Außen knusprig, innen saftig: Was taugen Tiefkühl-Pommes?

Gartentipps: Was hilft bei Problempflanzen?

