Badische Zeitung

Gedrosselte Zinserhöhungen: Anstrengungen notwendig

Kommentar von Sabine Rößing

Freiburg (ots)

Die Europäische Zentralbank drosselt das Tempo ihrer Zinserhöhungen. Die relative Entspannung bei Energie- und Rohstoffpreisen und leicht aufgehellte Aussichten machen es ihr möglich. In der Finanzwelt macht sich eine Art Aufatmen breit: Der befürchtete Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2023 werde wohl weniger heftig als angenommen. (...) Zu Euphorie besteht dennoch kein Anlass. In ihren Erläuterungen macht die EZB deutlich, wo sie ihre Prioritäten sieht: in der Bekämpfung der Inflation. (...) Zum Problem dürfte werden, dass hohe Rohstoffpreise und steigende Zinsen Unternehmen und Privathaushalte veranlassen, jene Investitionen zu verschieben, die nicht überlebenswichtig sind. Dabei sind jetzt Anstrengungen für die Energiewende notwendig, sollen die nächsten Winter nicht noch schwieriger werden. http://www.mehr.bz/khs350j

