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"nd.DerTag": Hotelbetten sind nicht nötig - Kommentar zu ungenutzten Potenzialen der Krankenhausreform

Berlin (ots)

Was haben Leistenbruch-Operationen, Krampfader-Entfernungen, Grauer-Star-OPs, Gelenkarthroskopien vom Knie sowie kleine handchirurgische Eingriffe gemeinsam? Genau, diese Eingriffe müssen nicht zwingend im Krankenhaus erfolgen, sondern sind ambulant möglich. Entscheidungen dafür könnten offenbar weit häufiger getroffen werden, als das bis jetzt in Deutschland der Fall ist. Seit Anfang 2024 gibt es sogenannte Hybrid-Pauschalen, eine sektorengleiche Vergütungsform, die helfen soll, die Gräben zwischen stationärer und kassenärztlicher Versorgung zu überbrücken.

Der Ansatz könnte wirklich interessant dafür werden, die Krankenhäuser von unnötiger Arbeit zu entlasten, und helfen, dass dort die wirklich schweren Fälle gut versorgt werden. Noch sind trotz fortgeschrittener Krankenhausreform nicht alle Stellschrauben benannt und bewegt, die schon vorhandene Milliardensummen im System genau an die Stellen bringen, wo sie für Patienten den besten Effekt haben. Das ist aber eine Voraussetzung dafür, dass sich sowohl die Versorgung verbessert als auch die Kassenbeiträge nicht immer weiter erhöhen. Andererseits wird keine Effizienzsteigerung der Welt verhindern, dass sich klamme Haushälter im Bund bei den Beitragszahlern der gesetzlichen Versicherungen bedienen.

Doppelter Handlungsbedarf also nicht nur für Ministerin Warken (CDU), sondern für das gesamte Kabinett: Gesetzliche Kassen von den versicherungsfremden Leistungen entlasten und gleichzeitig Reserven im vorhandenen Gesundheitssystem erschließen.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

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