PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Wahlgeschenk für Paschinjan - Kommentar zum EU-Armenien-Gipfel

Berlin (ots)

So viel Aufmerksamkeit bekommt Armenien nur selten. Wenn das kleine Land im Südkaukasus in den Fokus von Medien und europäischer Politik gerät, geht es meist um den aggressiven Nachbarn Aserbaidschan oder um Streit mit Moskau.

Letzteres nutzt die Europäische Union seit Jahren, um sich in Armenien festzusetzen. Mit Nikol Paschinjan regiert in Jerewan dafür der richtige Partner. Seit Jahren bemüht sich der armenische Ministerpräsident, die Abhängigkeiten seines Landes zu diversifizieren. Ein bisschen weniger Russland, ein bisschen mehr EU.

Dass nun Europas Staats- und Regierungschefs (außer Bundeskanzler Friedrich Merz) zum ersten EU-Armenien-Gipfel in Jerewan weilten, ist ein Zeichen Brüssels, dass man zufrieden ist mit seinem Einfluss in Armenien. Und ein Signal, dass man mit Paschinjan gerne weitermachen will. Der muss sich in einem Monat zur Wiederwahl stellen.

Mehrfach hat die EU betont, sich nicht in den Wahlkampf einzumischen. Anders als natürlich Russland unterstellt wird. Doch der Massenauftritt europäischer Politiker und die Unterzeichnung einiger Abkommen zu diesem Zeitpunkt sind ein Wahlgeschenk für Paschinjan.

Doch all die Händeschüttelbilder und die Gesangseinlage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die EU in den Augen vieler Armenier in den vergangenen Jahren schlichtweg versagt hat. Die Auftritte etwa von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Baku haben 2022 für Wut und Entsetzen gesorgt. Dass sich EU-Beobachter nicht zum aserbaidschanischen Beschuss von armenischem Staatsgebiet äußerten, war ein Schock.

Auch beim Gipfel machten Aktivisten auf das Schicksal inhaftierter Bergkarabach-Armenier und die Zerstörung von Kulturgütern durch Aserbaidschan in Bergkarabach aufmerksam. Die EU-Vertreter verloren darüber kein Wort. Schließlich will man es sich nicht mit dem Energielieferanten Aserbaidschan verscherzen.

Wenn man sich äußerte, dann sehr vage. Die EU-Perspektive liege auf dem Tisch, sagte die Außenverantwortliche Kaja Kallas, falsche Hoffnung auf einen EU-Beitritt schürend. Denn bis dahin können noch Jahrzehnte vergehen. Brüssel setzt im Südkaukasus sein perfides Spiel fort, Länder irgendwie aus dem russischen Einflussbereich herauszuziehen und sie dann hängen zu lassen. Der Frust, den dieses Spiel bei den Menschen hervorruft, interessiert Brüssel hingegen nicht.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 05.05.2026 – 19:14

    "nd.DerTag": Schwarz-rote Zwickmühle - Kommentar zu ein Jahr GroKo unter Friedrich Merz

    Berlin (ots) - Ein Jahr lang ist die schwarze-rote Koalition nun zugange. Ich sage bewusst schwarze-rote Koalition, denn irgendetwas Großes ist an ihr nicht zu erkennen. Nach einem Jahr des Durchwurschtelns hat sie gar keine Mehrheit mehr im Land und auch inhaltlich gibt es nichts Großes. Nur in einem Aspekt geriert sich diese Koalition in Größe - und zwar im ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 17:26

    Kommentar von "nd.DerTag" zur Israels Vorgehen gegen die Sumud-Flotille

    Berlin (ots) - Sie geben nicht auf, und sie werden es wahrscheinlich wieder versuchen: die Mitglieder der Sumud-Flotte mit ihrer Mission, humanitäre Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Mehr als 20 Schiffe wurden in den frühen Morgenstunden vom israelischen Militär aufgebracht, weil die wahrscheinlich illegale Seeblockade Gazas aufrechterhalten werden soll. 175 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren