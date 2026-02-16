PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Yes, Sir - Kommentar zum Spitzensteuer-Vorstoß von CDU-Generalsekretär Linnemann

Berlin (ots)

Es ist ein typischer Smithers-Move, den Carsten Linnemann (CDU) da abzieht. Im Stile des Assistenten des Überreichen Mr. Burns aus der Zeichentrickserie "Die Simpsons" fordert er, die Schwelle für den Spitzensteuersatz nach oben zu schieben. Nicht bei 68.000 Euro soll der Steuersatz von 42 Prozent greifen, sondern erst ab 80.000 Euro.

Ganz grundsätzlich stimmen schon mal die Zahlen nicht, mit denen Linnemann hier argumentiert. Die sind nämlich von 2025. Bei inflationsbedingten Lohnerhöhungen kommt es im Normalfall auch zu einer Erhöhung des Durchschnittssteuersatzes und damit zu höheren Einnahmen bei der Einkommenssteuer. Man spricht von kalter Progression. Damit Personen nach einer Gehaltssteigerung in Höhe der Inflationsrate nicht in einen höheren Steuersatz rutschen, wird der Einkommenssteuertarif zum Jahreswechsel angepasst. Auch Spitzenverdienende profitieren von dieser Regelung - die Grenzwerte zum höchsten Steuersatz liegen daher inzwischen bei bereits etwa 70.000 Euro. Ging wohl an Linnemann vorbei.

Abgesehen davon ist auch seine Begründung, so den "Mittelstandsbauch" abflachen zu wollen, Unsinn. In der Verteilungskurve hängt dieser Bauch inzwischen etwa auf Höhe der Knie. Das liegt daran, dass die Ausgleichsmechanismen im deutschen Sozialstaat seit Jahren immer weniger greifen. Und das wiederum hängt mit den schwächelnden umverteilenden Maßnahmen zusammen. Also mit wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und einem Rentenniveau, die jahrelang hinter der Lohnentwicklung zurückblieben. Wenn Linnemann also im gleichen Atemzug die Sozialbeiträge drücken will, ist das hauptsächlich eines: scheinheilig. Und eben ein Abnicken reichenfreundlicher Maßnahmen zuungunsten der Verteilung. Wie Smithers sagen würde: Yes, Sir.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 13.02.2026 – 17:34

    Kommentar von "nd.DerTag" über Donald Trumps Verharmlosung von Treibhausgasen

    Berlin (ots) - Ein Schlag ins Gesicht für die Wissenschaft - und für all jene, die sich in den USA in den vergangenen Jahrzehnten um Klimaschutz bemüht haben: US-Präsident Donald Trump hat die Einschätzung der staatlichen Umweltbehörde EPA zu den Gefahren von Treibhausgefahren auf die menschliche Gesundheit zurückgenommen. Damit entfällt die Grundlage ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:55

    Österreichischer Finanzminister glaubt an mehrheitsfähige linke Wirtschaftspolitik

    Berlin (ots) - Der österreichische sozialdemokratische Finanzminister Markus Marterbauer findet, dass grundsätzlich "jede Erbschaft, so wie Arbeitseinkommen, ab dem ersten ersten Euro besteuert werden" sollte. Bei einer Vermögensteuer ginge es aber auch um die Wirkung auf die Demokratie - weswegen sie wiederum vor allem "die ganz Reichen" zahlen sollen, erklärt er ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:54

    Kommentar von "nd.DieWoche" zum Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch

    Berlin (ots) - Für viele Menschen ist es Trauer, für einen Olympioniken soll es eine politische Botschaft sein: Weil der ukrainische Skeletonfahrer Wladislaw Heraskewytsch auf seinem Helm Bilder von im Krieg getöteten Sportlern aus seiner Heimat trägt, wurde er am Donnerstag von den Winterspielen ausgeschlossen. So verlangt es das Neutralitätsgebot der Olympischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren