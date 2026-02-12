PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

Österreichischer Finanzminister glaubt an mehrheitsfähige linke Wirtschaftspolitik

Berlin (ots)

Der österreichische sozialdemokratische Finanzminister Markus Marterbauer findet, dass grundsätzlich "jede Erbschaft, so wie Arbeitseinkommen, ab dem ersten ersten Euro besteuert werden" sollte. Bei einer Vermögensteuer ginge es aber auch um die Wirkung auf die Demokratie - weswegen sie wiederum vor allem "die ganz Reichen" zahlen sollen, erklärt er im Interview mit "nd.Die Woche" (Freitagsausgabe).

Marterbauer ist Ur-Keynesianer und Verfechter eines starken Sozialstaats. Jetzt soll er Kürzungen durchführen und autoritäre Maßnahmen mittragen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Dabei setzt er darauf, soziale Dienste auszuweiten und Leistungen so umzubauen, dass sie jenen helfen, die sie "am dringendsten brauchen". Trotz der Kürzungen ist er Österreichs beliebtester Regierungspolitiker. Das komme auch von seinen anschlussfähigen Ideen, sagt Marterbauer dem "nd": "Ich bin der festen Überzeugung, dass linke Wirtschaftspolitik mehrheitsfähig ist, wenn man glaubwürdige Konzepte hat, die die Leute als umsetzbar ansehen."

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 12.02.2026 – 16:54

    Kommentar von "nd.DieWoche" zum Ausschluss von Wladislaw Heraskewytsch

    Berlin (ots) - Für viele Menschen ist es Trauer, für einen Olympioniken soll es eine politische Botschaft sein: Weil der ukrainische Skeletonfahrer Wladislaw Heraskewytsch auf seinem Helm Bilder von im Krieg getöteten Sportlern aus seiner Heimat trägt, wurde er am Donnerstag von den Winterspielen ausgeschlossen. So verlangt es das Neutralitätsgebot der Olympischen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 17:31

    Kommentar von "nd.DerTag" zur westlichen Aufrüstung in der Arktis

    Berlin (ots) - Der stärkste Militärpakt verstärkt seine Aktivitäten in der Arktis-Region und begründet dies mit dem konstruierten Feindbild einer russisch-chinesischen Bedrohung aller Welt. An Donald Trumps Plänen für eine Annektierung Grönlands und den US-Drohungen gegen die EU war demnach im Grunde Russland schuld, machen die Brüsseler Hauptquartiere der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren