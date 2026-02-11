nd.DerTag / nd.DieWoche

Kommentar von "nd.DerTag" zur westlichen Aufrüstung in der Arktis

Der stärkste Militärpakt verstärkt seine Aktivitäten in der Arktis-Region und begründet dies mit dem konstruierten Feindbild einer russisch-chinesischen Bedrohung aller Welt. An Donald Trumps Plänen für eine Annektierung Grönlands und den US-Drohungen gegen die EU war demnach im Grunde Russland schuld, machen die Brüsseler Hauptquartiere der Öffentlichkeit weis. Vom Südpazifik bis zum Nordpol tanzen die europäischen Nato-Mitglieder weiter nach Washingtons Pfeife.

Dabei hatten weder Xi noch Putin Bedarf an diesem "Stück Eis" zwischen Island und Kanada angemeldet. Um den Appetit des US-Präsidenten zu besänftigen, verstärkt die Nato nun mit der Mission Arctic Sentry ihre Präsenz im Hohen Norden. Die Briten wollen außerdem mehr Soldaten in Norwegen stationieren. London begründet das mit Russlands Nukleararsenal auf der grenznahen Kola-Halbinsel. Der Ausbau der westlichen Fähigkeiten, dieses Drohpotenzial zu bedrohen, ist Teil einer gefährlichen Spirale. Nicht nur geografisch ist man nach dem Antarktisvertrag von 1959 weit entfernt vom entmilitarisierten Gegenpol.

Auf allen Seiten wird im Namen der Sicherheit und strategischen Stabilität immer mehr aufgerüstet. Unwirtliche Gebiete wie Grönland und Spitzbergen haben die Großmächte geopolitisch und wegen ihrer Ressourcen auf dem Zettel. Das westliche Vorgehen im Norden wird aus russischer Perspektive ebenfalls als Bedrohung eingestuft. Gerade erst haben die USA in der Karibik für die Kontrolle über Ressourcen und gegen die freie Seefahrt Gewalt angewendet. Für die Arktis hat Moskau bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Seine wirtschaftlichen und militärischen Fähigkeiten sind allerdings begrenzt, wie der Abnutzungskrieg in der Ukraine vor Augen führt.

